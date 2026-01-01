Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.
Повалени са дървета, разрушени са домове, без ток са останали хиляди хора.
WATCH: Major destruction in Menasha, WI. #wiwx— Scott (@EODWX5) July 27, 2026
🎥: Nate Nelson pic.twitter.com/WpoUhd12MX
Торнадото е вилняло в окръг Уинибако, на около 145 километра от Милуоки.
Сериозни щети има в град Ейпълтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод.
Wow...just insane footage taken from menasha wisconsin. Footage posted by @Real_Wookie #tornado pic.twitter.com/fhr8F7tzjZ— Mr ashen (@TheOfficialMrA1) July 27, 2026