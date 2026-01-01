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Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Повалени са дървета, разрушени са домове, без ток са останали хиляди хора.

 

 

Торнадото е вилняло в окръг Уинибако, на около 145 километра от Милуоки.

Сериозни щети има в град Ейпълтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод.

 

 

Габриела Големанска / БТА
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