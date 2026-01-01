Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси тази сутрин северозападната провинция Цинхай в Китай, предаде Ройтерс, като се позова на Китайския център за сеизмични мрежи.

Трусът е бил регистриран в 11:16 часа сутринта местно време (06:16 часа българско време) на дълбочина 10 километра.

Второ земетресение с магнитуд 5,8 бе регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 километра дълбочина, според Китайския център за сеизмични мрежи.

Епицентърът и на двете земетресения е бил на около 244 километра от Синин, столицата на провинция Цинхай.

Засега не се съобщава за жертви или материални щети.