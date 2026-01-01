Водоподаването в почти целия Добрич ще бъде нарушено на 28 юли заради профилактика на електроподстанция „Нона“ по извод „Приморци“, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД.

Поради профилактичните дейности електрозахранването на помпена станция „Приморци“ ще бъде прекъснато от 8:00 до 17:00 ч. Това ще доведе до нарушено водоснабдяване в целия град с изключение на квартал „Рилци“, Рилските блокове и квартала над гара „Юг“.

От водоснабдителното дружество посочват, че след възстановяване на електрозахранването на помпената станция и на водовземните съоръжения, които я захранват, водоподаването ще бъде възстановявано поетапно. Очаква се най-късно да бъде нормализирано водоснабдяването във високите части на Добрич.