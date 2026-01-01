Володимир Зеленски
Володимир Зеленски / БТА

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество със САЩ.

„Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък“, подчерта Зеленски.

Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион.

Николай Джамбазов/БТА
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