Пореден тревожен случай на пътен инцидент с електрическа тротинетка вдигна на крак спешните екипи.

12-годишно момче пострада тежко след сблъсък на главната улица в Лясковец. Инцидентът е станал около 10:00 часа сутринта, предава NOVA .

Според първоначалната информация ударът е бил изключително силен, като детето е било буквално изхвърлено от пътното платно върху тротоара.

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На място незабавно са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалото дете е откарано в тежко състояние във великотърновската болница.

Поради сериозността на травмите е взето решение момчето да бъде транспортирано по най-бързия начин с въздушна линейка до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София за специализирано лечение.

Районът на катастрофата на главната улица е изцяло ограден и отцепен от полицията. По случая вече е започнато досъдебно производство.