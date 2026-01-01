Болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция и засяга милиони хора по света. Тя постепенно уврежда мозъка, което води до загуба на памет, объркване и затруднения с мисленето и ежедневните дейности.

Въпреки че рискът се увеличава с възрастта, болестта на Алцхаймер не е нормална част от остаряването. Учените смятат, че както гените, така и начинът на живот могат да повлияят върху това кой развива заболяването и колко бързо то прогресира.

Изследователите отдавна търсят лесни начини за поддържане на здравето на мозъка. Здравословното хранене се превърна в една от най-проучваните области, тъй като много плодове и зеленчуци съдържат естествени съединения, които могат да предпазват мозъчните клетки от увреждане. Ново проучване предполага, че ягодите може да са сред тези полезни храни.

Изследването е проведено от учени от Rush University и е публикувано в Journal of Alzheimer's Disease. Екипът е проучил дали консумацията на ягоди и на естественото растително съединение пеларгонидин е свързана с по-здрав мозък и по-малко признаци на болестта на Алцхаймер.

Пеларгонидинът е естествен пигмент, който придава на ягодите яркочервения им цвят. Той се съдържа още в малини, боровинки, къпини, червени боровинки, сливи, нарове, червени репички, арония и други плодове.

Предишни изследвания показват, че това съединение има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които могат да помогнат за защитата на мозъчните клетки от постепенно увреждане.

Една от основните характеристики на болестта на Алцхаймер е натрупването на вредни протеини в мозъка. Сред тях са амилоид-бета плаките и тау възлите. Тау е протеин, който обичайно помага за транспортирането на хранителни вещества в нервните клетки. Когато обаче се увреди, той образува заплетени структури, които пречат на нормалната работа на мозъка и са свързани със загуба на памет.

Учените са изследвали 575 души, участвали в Rush Memory and Aging Project. Средната възраст при смъртта им е била около 90 години, а приблизително 70% от участниците са били жени.

През живота си участниците са попълвали въпросници за храненето, което е позволило на изследователите да изчислят количеството пеларгонидин и горски плодове, които са консумирали редовно.

След това учените са сравнили хранителните данни с подробни изследвания на мозъците на участниците след смъртта им. Те установили, че хората с най-висок прием на пеларгонидин са имали по-ниски нива на амилоид-бета и по-малко тау натрупвания в сравнение с тези, които са приемали най-малко от съединението. Това предполага, че диета, богата на този естествен компонент, може да бъде свързана с по-здрава мозъчна тъкан.

Изследователите са проучили и гена APOE ε4, който увеличава риска от развитие на Алцхаймер. При хората, които не са носители на този генетичен рисков фактор, по-високата консумация на ягоди и пеларгонидин е била свързана с по-малко тау натрупвания. Тази връзка не е била установена при носителите на APOE ε4.

Когато учените изключили участниците, които вече са имали деменция или леки когнитивни нарушения преди началото на изследването, връзката станала още по-ясна. В тази група по-високият прием на ягоди и пеларгонидин бил свързан с по-малко тау натрупвания, което подсказва, че тези храни може да са най-полезни преди появата на сериозни проблеми с паметта.

Резултатите не доказват, че ягодите могат да предотвратят болестта на Алцхаймер, а само консумацията им едва ли е достатъчна, за да спре развитието на заболяването. Проучването обаче допълва нарастващите доказателства, че здравословното хранене, богато на разнообразни цветни плодове, може да подпомага здравето на мозъка.

Изследването, ръководено от д-р Джули Шнайдер и нейните колеги, акцентира върху потенциалната роля на пеларгонидина като част от здравословния начин на живот. Бъдещи проучвания ще продължат да изследват как диетата може да влияе върху риска от развитие на болестта на Алцхаймер.