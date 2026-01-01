Три отделни случая на домашно насилие са регистрирани през последното денонощие в Софийска област. И при трите инцидента извършителите са задържани за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.



Около 13 часа вчера жителка на село Трудовец сигнализирала в полицията, че след употреба на алкохол синът ѝ е отправил заплахи и закани за убийство към нея и баща си. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3 от Наказателния кодекс.



В Пирдоп около 21:10 часа жена потърсила помощ от полицията, след като бившият ѝ съпруг, с когото продължават да живеят на един адрес, употребил алкохол, проявил агресия и ѝ посегнал. По случая е регистрирана преписка.



Малко след полунощ жителка на Ихтиман също подала сигнал, че след семеен скандал съпругът ѝ я ударил по тялото и отправил закани към нея. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5А от Наказателния кодекс.