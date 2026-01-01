Пожарът, при който загина 56-годишния бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщава БТА.

По неофициална информация разлседващите работят по версия за убийство, което се е случило в къщата, а палежът е с цел заличаване на следите. Има охранителни камери, които са прегледани, посочва NOVA.

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Сигнал за случващото се е получен в 04:14 ч. на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарът е възникнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя. Когато пожарникарите отишли на място, в една от стаите се натъкнали на обгорялото тяло.

Владимир Янков се е занимавал с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По последни данни 56-годишният търговец не се е замесвал в скандали, не е имал и сблъсъци с органите на реда.

Предстои аутопсия. Огледите на място продължават. Полицията е сезирала Софийска градска прокуратура. От там по-късно съобщиха, че СГП осъществява ръководство и надзор върху разследване по данните, че Янков е предумишлено умъртвен. Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествие.

Действията по разследването се извършват от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

За горепосочените обстоятелства СГП е уведомена по реда на чл. 212, ал. 2 НПК. Към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.