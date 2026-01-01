Криминалисти от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Ямбол задържаха 53-годишен мъж, докато произвеждал синтетичен наркотик. Полицейската операция е извършена вчера при проверка на частен имот в населено място в община Тунджа, съобщиха от полицията.

На място е открито помещение, използвано като лаборатория за производство на синтетичен наркотик. Иззети са около 10 грама жълтеникаво кристалообразно вещество, което при направен полеви тест реагира на метамфетамин. Намерени са и множество материали, прекурсори (разредители, йод, червен фосфор) и пособия, използвани за производството на високорискови наркотици, допълниха от ОДМВР.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

При специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) през април в Ямбол беше разкрита лаборатория за метамфетамин.