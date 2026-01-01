Сериозни затруднения в движението предизвиква ремонт на пътния участък, свързващ Стара Загора с автомагистрала „Тракия“. Още от ранните сутрешни часове се образуват километрични колони от автомобили, а преминаването през участъка отнема часове.



Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Автомобилите остават почти неподвижни, а шофьори чакат с часове, за да преминат през ремонтирания участък.



Към момента няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности.