За свободно разхождащ се кон по пътното платно на столичния булевард "Ген. Данаил Николаев", съобщиха очевидци в социалните мрежи.

Кадри, публикувани във Facebook групата "Катастрофи в София", показват как животното се движи в непосредствена близост до интензивния автомобилен трафик и предпазните мантинели.

Към момента няма официална информация как животното е попаднало на едно от най-натоварените булеварди в София, нито е установен неговият собственик. Подобни случаи с безстопанствени животни в градска среда остават сериозен фактор, застрашаващ пътната безопасност.