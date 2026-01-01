В понеделник автобус на градския транспорт премина през мантинелата и се озова в насрещното на „Цариградско шосе”, при инцидента пострадаха четирима души. По първоначални данни водачът загубил контрол над превозното средство и заявил, че спирачките отказали.

От „Столичен автотранспорт" заявиха пред NOVA, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли и техническо обслужване в края на юни, а причината за катастрофата ще стане ясна след предстоящата техническа експертиза.

Автобус се вряза в мантинелата на „Цариградско шосе“ в София, има пострадали

БГНЕС

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите обясни, че „Цариградско шосе” е забранено за товарни автомобили над 12 тона и вероятно мантинелата не е съобразена. „Може би се е смятало за мантинела, която да спре автомобил. Такъв автобус е над 20 тона, когато има хора в него”, коментира Георгиев.

„Автобусът е сложна система. Може да има технически проблем и той може да бъде в няколко случая. Може да има проблем в системата за налягането на въздуха, може да има проблем в спирачната система, може да има проблем в най-задния мост на полуремаркето, защото всички знаем, че той е завиващ. Ако се е случил някакъв блокаж и този мост е блокирал, оттам е променил траекторията и посоката на движение на автобуса”, коментира Георгиев.

Той призова за поставянето на пътни прегради тип „Ню Джърси“.

„Крайно време е да се търси наказателна отговорност от тези, които отговарят за безопасността и организацията на движението”, каза Георгиев.