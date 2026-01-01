Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" отправи остри критики към проекта за Бюджет 2026, като обвини управляващите, че намаляват средствата за образование и се отказват от поетите ангажименти към системата. Според организацията предложените промени ще доведат до спад на публичните разходи за образование до 3,8% от брутния вътрешен продукт, което определя като сериозна заплаха за развитието на сектора.

От синдиката заявяват, че образованието никога не е било причина за бюджетния дисбаланс и не бива да се превръща в източник на икономии при финансови затруднения. Според тях премахването на чл. 281 от Закона за предучилищното и училищното образование създава възможност за намаляване на средствата за образование и представлява политическо решение, което противоречи на предизборните обещания.

В позицията се посочва, че през последните години средствата за образование постепенно са достигнали 4,8% от БВП, въпреки че България продължава да инвестира под средното ниво за Европейския съюз. Според синдиката обаче сега се наблюдава обратна тенденция, която поставя под риск постигнатото в сектора.

От организацията припомнят и предизборните обещания учителските възнаграждения да достигнат 125% от средната брутна работна заплата за страната, като твърдят, че този ангажимент не се изпълнява. По техни изчисления, за да бъде постигнат този размер на възнагражденията, ще е необходимо увеличение, съобразено с инфлацията през 2026 година.

Синдикат "Образование" настоява държавата да прекрати практиката средствата за образование да бъдат разглеждани като бюджетен резерв, който може да бъде ограничаван или пренасочван. Според организацията всяко намаляване на инвестициите в образованието ще има сериозни дългосрочни последици, включително по-високи нива на бедност, социално изключване, ниска производителност и загуба на национален потенциал.

От синдиката призовават за дългосрочен обществен и политически консенсус, който да гарантира устойчиво увеличаване на финансирането на образованието независимо от политическите промени. Организацията заявява, че ще продължи да защитава правото на качествено образование за всяко българско дете и на достойно заплащане за работещите в системата.