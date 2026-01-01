Полицейски служители от Районното управление в Сандански разкриха незаконни изкопни дейности и добив на строителни материали в две защитени зони в местността „Скалата“ край село Ново Делчево.

При проверката, извършена на 27 юли, униформените установили, че се добиват подземни богатства без издадена концесия, каквато се изисква по Закона за подземните богатства.

На място са открити два товарни автомобила с полуремаркета и два верижни багера, използвани при дейността.

По случая е започнато разследване. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.