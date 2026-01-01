Няма нагласи за нови протести сред жителите на село Безмер във връзка с разположените в близката авиобаза два военни самолета цистерни на САЩ, каза за БТА кметът Росен Русев. По думите му обстановката в селото е спокойна, има засилено присъствие на военна полиция и органите на реда в самото село и около него, откакто са базирани самолетите.

Относно разпространената информация от британския в. "Файненшъл Таймс" за евентуални удари срещу американски бази в Европа, включително и край Безмер, кметът посочи, че темата се коментира сред местните. "Хората изпитват известно безпокойство. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазмът на хората притихна", коментира Русев.

След публикацията във "Файненшъл Таймс", в която се казва, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“, в сряда, 19 август, последва реакция от властта с уверение, че няма пряка заплаха за България. Публикацията беше коментира от представители на правителството, а опозицията настоя за обяснения и по-конкретни действия. Реакция имаше от НАТО и от Гърция.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е получил документ от служба „Военно разузнаване“, в който ясно е записано, че пряка заплаха за националната сигурност няма - нито за обекти, на които са разположени американски самолети, нито за други обекти, които са на територията на България, разкри той. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация и от партньорски служби и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма, увери Стоянов.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза на брифинг в Министерския съвет, че за базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, са предприети всички възможни мерки, „включително са подсигурени мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация“.

Реакция имаше и от НАТО. Говорител на Алианса заяви, че НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, заяви днес по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа.

Министерството на националната отбрана на Гърция разглежда възможността за оказване на помощ на България с цел укрепване на противовъздушната и противобалистичната ѝ отбрана чрез разгръщане на системата „Пейтриът“ (Patriot), при условие че бъде отправено съответното искане и последва одобрение от Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на източници от министерството.