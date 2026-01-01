Израелските военни потвърдиха за първи път, че са открили огън по автомобил, превозващ петгодишното палестинско момиче Хинд Раджаб, което бе убито заедно с шестима свои роднини в Газа през 2024 г, пише ВВС, предава Vesti.bg.

The Israeli military acknowledged firing on a car carrying 5-year-old Hind Rajab in Gaza after earlier denials as it opens a criminal probe into the January 2024 killing. https://t.co/447KgMpwoI pic.twitter.com/YxLo7b45eQ — CNN (@CNN) August 19, 2026

Първоначално детето оцелява при нападението и успява да осъществи телефонен разговор, в който часове наред се моли за помощ.

Изпратената да я спаси линейка, чиято операция е била координирана с израелската армия, е обстреляна, при което загиват двама парамедици. Тялото на Хинд е открито дни по-късно заедно с тези на останалите жертви.

В официално изявление Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че започват наказателно разследване за смъртта на Хинд, нейното семейство и парамедиците, както и за убийството на 15 палестинци, сред които медици и служител на ООН, извършено през март 2025 г.

И двата инцидента предизвикаха остри международни реакции.

Относно случая с Хинд от израелската армия заявиха: „Поради предполагаеми пропуски в координацията на движението на линейката на Палестинския Червен полумесец, бе взето решение Военната полиция да започне криминално разследване“.

Оттам допълват, че констатациите от проверката „показват, че военни от IDF са открили огън по превозно средство“, което „се е движело в нарушение на предварителните указания, публикувани от говорителя на армията за жителите на района“.

Първоначално израелските сили твърдяха, че техни войници не са действали в района по време на трагедията. Това твърдение обаче бързо бе подложено под съмнение.

Впоследствие армията призна, че е „нанасяла удари по терористични цели“ в квартали на град Газа, включително в „Тел ал-Хава“, където се е намирала Хинд.

Случаят придоби широк отзвук, след като разтърсващият запис от разговора на детето с диспечерите на Палестинския Червен полумесец бе разпространен по целия свят.

Треперещият глас на момиченцето шокира операторите, които слушаха как то описва приближаващите се към колата танкове.

„Скрий се под седалките“, казва ѝ операторът и допълва: „Не позволявай на никого да те види“.

Операторката Рана Факих остава на линия с Хинд с часове, докато екипът прави опити да получи разрешение от израелската армия, за да изпрати линейка. По думите ѝ детето непрекъснато се молело някой да дойде да го спаси.

„В един момент тя ми каза: „Стъмва се, страх ме е“, споделя Рана пред BBC през февруари 2024 г. и допълва: „Беше уплашена. Попита ме колко далеч е моята къща. Останаха само чувството за парализа и пълна безпомощност“.

Три часа след началото на разговора линейката най-накрая получава зелена светлина да се приближи.

След залез слънце спасителният екип в състав Юсуф ал-Зейно и Ахмед ал-Мадхун уведомява операторите, че наближава мястото и очаква проверка от израелските сили.

Това са последните думи, чути от тях или от малката Хинд. Линията прекъсва завинаги.

По-късно от Червения полумесец потвърждават, че двамата парамедици са загинали, след като линейката им е била ударена от израелските сили.

„Окупационните сили умишлено атакуваха екипа на Червения полумесец въпреки предварителната координация за спасяването на детето Хинд“, се посочва в позиция на организацията.

Историята вдъхнови и филма „Гласът на Хинд Раджаб“, а ООН цитира случая в доклад, обвиняващ Израел във военни престъпления – обвинения, които Тел Авив отхвърля.

След съобщението за разследването базираната в Брюксел фондация „Хинд Раджаб“ заяви, че няма доверие в процеса: „Подобни проверки не бива да се бъркат с реална стъпка към справедливост. Вътрешните разследвания на Израел са фундаментално опорочени и не могат да бъдат надежден механизъм за търсене на отговорност“.

В изявлението на IDF от сряда се казва: „Повече от хиляда дни армията води интензивни бойни действия на множество фронтове при изключително сложна оперативна обстановка. В съответствие с международното и националното право, ние разглеждаме всички извънредни инциденти, възникнали по време на военните действия“.

Освен случая с Хинд, израелските сили ще разследват и смъртта на 15 палестинци. На 23 март 2025 г. в Рафах подразделение на IDF открива огън по линейки, пожарна кола и обозначен автомобил на ООН по време на спешно повикване. Телата на жертвите бяха намерени заровени в плитки гробове седмица по-късно.

Първоначално военните заявиха, че са стреляли по „подозрителни превозни средства“, движещи се без светлини в тъмното. Тази версия бе оборена от видеоклип, открит в телефона на един от загиналите медици, показващ, че конвоят е бил с включени аварийни светлини. Впоследствие армията призна за „основателни съмнения за престъпно нарушение“.

В други три случая обаче - включително за смъртта на седем служители на World Central Kitchen (WCK) и четирима работници на „Лекари без граници“ - Израел реши, че няма основания за наказателно разследване.

При същата атака загинаха трима британски граждани, палестинец, поляк и гражданин с двойно американско и канадско гражданство. От WCK осъдиха заключенията на израелския военен прокурор, заявявайки, че те прехвърлят вината за неправомерни действия и поискаха независимо разследване.

Това е първият подробен доклад на израелската армия за предполагаеми военни престъпления от началото на конфликта, избухнал след атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г.

По данни на здравното министерство в Газа над 73 000 души са загинали от началото на израелската военна кампания, включително около 1200 след обявеното прекратяване на огъня миналия октомври - цифри, които ООН определя като достоверни.

Израелската армия е подложена на силен кожен натиск да покаже самостоятелност в разследванията си, за да избегне международни съдебни действия, включително от Международния наказателен съд.

Правозащитни организации в Израел обаче подчертават, че вътрешните разследвания рядко водят до присъди. Зив Щал от организацията „Йеш Дин“ коментира пред BBC, че обвинителни актове срещу войници се повдигат изключително рядко, а присъдите в малкото осъдителни случаи са непропорционално леки спрямо тежестта на извършените деяния.