Преговорите със САЩ „нямат смисъл“, заяви тази вечер иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от иранската държавна телевизия ИРИБ, предаде Франс прес.

„Досега те ни атакуваха три пъти след преговори, което показва, че не търсят диалог“, заяви Пезешкиан, според телевизията.

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„Преговорите нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си“, добави иранският президент.

Повече от седем месеца след първите удари на САЩ и Израел срещу Иран преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат в задънена улица, отбелязва АФП.

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Въпреки сключването на споразумение за прекратяване на огъня през април, подписването на меморандум за разбирателство през юни и разговорите в рамките на Общото събрание на ООН през септември, САЩ и Иран продължават да са в конфликт по въпроса за стратегическия Ормузки проток, като редовно си отправят взаимни заплахи за нови удари.