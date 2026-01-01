"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 6 октомври - вторник във връзка с диагностика на уличен водопровод по ул. „Владимир Конев“, кв. „Требич“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 14:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Владимир Конев“, ул. „Павел Венков“, ул. „Леска“ и ул. „Филип Миланов“.

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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Леска“ пред № 2.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.