"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 6 октомври - вторник във връзка с диагностика на уличен водопровод по ул. „Владимир Конев“, кв. „Требич“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 14:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Владимир Конев“, ул. „Павел Венков“, ул. „Леска“ и ул. „Филип Миланов“.
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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Леска“ пред № 2.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.