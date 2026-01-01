Германия обяви нов пакет от помощи за Украйна на стойност над 1,3 млрд. евро, който включва финансиране за дронове-прехващачи и подкрепа за енергийния сектор. Пакетът беше обявен от украинския президент Володимир Зеленски и германския канцлер Фридрих Мерц на съвместна пресконференция в Киев, съобщи „Киев Индипендънт“.

Зеленски заяви, че общата стойност на споразуменията, постигнати с Германия по време на посещението, надхвърля 8,5 млрд. евро. Сред тях е и отделно споразумение за разширяване на съвместните усилия за противодействие на дронове.

„Общата стойност на днешните споразумения е над 8,5 млрд. евро. Подписано беше специално споразумение, което създава повече възможности за нашите съвместни усилия за противодействие на дроновете“, заяви Зеленски.

Пакетът включва 1 млрд. евро военна помощ, съобщи Мерц. Средствата ще финансират и производството на дронове-прехващачи, способни да противодействат на руските реактивни ударни дронове.

„Това бързо и осезаемо ще укрепи противовъздушната отбрана на Украйна, а това подсилване е спешно необходимо“, заяви германският канцлер.

Военният пакет включва още „хиляди“ ракети за германските системи за противовъздушна отбрана IRIS-T, както и доставката на допълнителни огневи единици IRIS-T.

Мерц обяви и около 350 млн. евро енергийна помощ, включително за генератори и възстановяване на инфраструктура, повредена при руски атаки. Помощта има за цел да ограничи последиците от ударите по украинската енергийна инфраструктура преди зимата.

Германската компания Quantum Systems ще получи финансиране за производството на десетки хиляди дронове-прехващачи в Украйна. Компанията подписа и меморандум за разбирателство с украинската Fire Point за съвместна разработка на нови технологии за безпилотни системи.