Има продукти, при които всяко ново поколение се опитва да изглежда напълно различно от предишното. При Huawei Watch GT подходът е по-различен. Серията вече има ясно разпознаваем дизайн и изглежда Huawei няма причина да го променя радикално. Вместо това Watch GT 7 Pro запазва познатата визия, която вече се е превърнала в част от характера на серията, но я освежава с нови материали, детайли и няколко важни технологични подобрения.

Резултатът е часовник, който не се опитва да започне от нулата. Той по-скоро показва как една добре позната концепция може да бъде доразвита, без да изгуби това, което я е направило популярна. И това е особено логично при модел, който остава фокусиран върху две основни неща: спорт и здраве. Huawei Watch GT 7 Pro е замислен като спортен часовник, но едновременно с това трябва да се впише и в нормалния ден: от сутрешната разходка и работата в офиса до вечерното възстановяване и съня. И е пълноценен спътник, независимо от смартфона, който имаме, защото е напълно съвместим както с Android, така и с iOS.

Мартин Дешев

Изискана естетика и лесен достъп до информация за ежедневното здраве

Още щом го поставите на китката си, Huawei Watch GT 7 Pro създава усещане едновременно за познатост и за осезаемо по-високо ниво на изпълнение. 46-милиметровият корпус запазва емблематичния осмоъгълен и релефен дизайн на своите предшественици, но е леко обновен с елегантни, модерни детайли. Той съчетава корпус от титаниева сплав от аерокосмически клас с безел от нанокерамика, което го прави изключително лек и същевременно невероятно здрав. Освен това е и устойчив на прах и вода, като има рейтинг IP69, така че динамично бягане или каране на колело в дъжда например няма да го притесни.

Дисплеят е защитен със стъкло от синтетичен сапфир, проектирано да издържа на ежедневни удари в офис бюра или ръбове на лаптопи, без да се надрасква. Една от ситуациите, в които добрият дисплей се оценява най-много, не е в хола, а навън. При колоездене, бягане или преход няма особено значение колко красиво изглежда интерфейсът на часовника на закрито, ако не можем да го видим. Важно е да можем да видим информацията бързо, без да спираме или да се взираме в екрана. Watch GT 7 Pro разполага с дисплей с пикова яркост до 3000 нита, с което елиминира това притеснение.

Новостите не са само в самия часовник. Huawei въвежда EasyCross каишка, при която краищата се стесняват и прилягат по-плътно към китката. Материалът е мек и съобразен с продължително носене, а механизмът позволява по-бързо поставяне и сваляне. Това е малък детайл, който има значение, когато часовникът трябва да премине от офиса към тренировка, а след това обратно към ежедневните дрехи.

Когато се събудите, часовникът автоматично генерира кратък „Сутрешен отчет“ с обобщена информация за състоянието ви. А използвайки данни, като вариабилност на сърдечния ритъм (HRV), сърдечен ритъм, качеството на съня и температура на кожата, Watch GT 7 Pro генерира и „Оценка на физическата готовност“. Тя дава по-ясна и разбираема представа какво е общото ни състояние, на какво да обърнем внимание. Чрез ясни показатели, вариращи от „Отлично“ до „Изисква внимание“, тази оценка ви дава незабавна и надеждна представа за състоянието на физическото ви възстановяване, за да знаете дали да натоварите тялото си, или да заложите на по-лек режим.

Мартин Дешев

Поддържане на активност и справяне със стреса в офиса

В натоварена работна среда продължителното седене на бюро може да се отрази неблагоприятно на организма. Watch GT 7 Pro се справя с умората от заседналата работа чрез вградената си функция за „мини-тренировки“. Ако останете неактивни твърде дълго, часовникът ви подканва да изпълните кратки, насочвани упражнения.

Може да избирате от над 30 специализирани движения за 10 зони на тялото, като разтягане на врата, въртене на раменете, разтягане на китките и упражнения за подвижност на глезените. Часовникът помага за поддържане на кръвообращението и да се чувстваме по-добре през деня.

Можете дори да използвате интерактивния циферблат „Panda“, при който виртуална панда реагира динамично на постигнатите цели за движение и отключва виртуални награди с натрупването на сесии с мини-тренировки. През целия работен ден усъвършенстваните сензори за здраве работят непрекъснато във фонов режим, като предлагат цялостен мониторинг на емоционалното благополучие, проследяване на нивата на стрес и постоянно измерване на SpO2, за да ви помогнат да запазите вътрешното си равновесие.

Watch GT 7 Pro разполага с функции за здравен мониторинг и анализ, включително проследяване на съня, сърдечния ритъм, HRV и други показатели. Представете си например седмица с много работа, малко сън и тренировки между срещите. Вместо просто да виждаме отделни цифри, здравните прозрения и съветите се опитват да ги превърнат в по-разбираема картина – дали организмът изглежда добре възстановен или може би е разумно денят да бъде малко по-лек, както и как да подобрим качеството на съня. Това не превръща часовника в медицинско устройство. Компанията изрично уточнява, че здравните данни са само за справка и не трябва да се използват за диагностика или лечение. Но като инструмент за следене на навици и общо състояние идеята е практична и полезна.

Мартин Дешев

Часовникът, който не забравя за спорта

Спортът е може би най-ясната причина да изберем GT 7 Pro пред по-ориентиран към ежедневието смарт часовник. Моделът поставя сериозен акцент върху спортните активности, а сред новите възможности са подобрени режими за ски, колоездене и голф. Идеята не е просто часовникът да отчита, че сме тренирали и да даде общи данни за пулса и натоварването. Той се опитва да даде повече контекст за самото занимание.

При ски например има режими за алпийски ски и сноуборд на открито, както и за определени активности на закрито. Системата може да използва карти на над 3000 ски курорта, а при самото спускане да показва данни като скорост, наклон, брой завои и типове завои. За по-напредналите скиори има и показатели като G-Force. Това е функция, която може да остане неизползвана през голяма част от годината. Но когато дойде зимната почивка, часовникът изведнъж се превръща в много по-специализиран инструмент.

При колоезденето логиката е подобна. Можем предварително да заредим маршрут, да видим изкачванията и наклоните, а по време на карането часовникът следи изкачванията и показва информация като среден наклон, натрупана височина и оставаща дистанция. При определени остри завои може да дава и предупреждения чрез вибрация и гласови сигнали. За човек, който просто кара колело през уикенда, това е удобен начин телефонът да остане в джоба. За по-сериозния колоездач вече има достатъчно информация за анализ на тренировката.

Голф режимът също е насочен към конкретна аудитория. Той предлага корекция на дистанцията според наклона, автоматично отчитане на ударите, въртящ се изглед към грийна и възможност за настройване на позицията на флага.

Едно от големите предимства на GT серията традиционно е дълъг живот на батерията, а Watch GT 7 Pro продължава тази тенденция. Huawei посочва до 21 дни при лека употреба, до 12 дни при типична употреба и до 51 часа при спортен режим на открито. Компанията уточнява, че резултатите зависят от начина на използване. В реалния ежедневен сценарий с включено проследяване на всички показатели, около 30–40 минути физическа активност дневно и нормално количество известия, часовникът се представя убедително и не създава усещането, че трябва постоянно да мислим за зарядното. Дори с кратки зареждания докато се къпете (ако предпочитате душ без да носите часовник), може практически да не „усещате“, че някога сте го зареждали изрично.