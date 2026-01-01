Напрегната и изпълнена с обрати териториална битка ще видят зрителите в новия епизод на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Арената ще приветства Канарите, Вулканите и Ураганите с изпитания за ловкост, търпение и бърза мисъл, които ще застанат на пътя им към така желаната Резиденция.

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Сините заслужиха ценно предимство след правилното си предположение за победител в изминалия сблъсък в LactoFlor: Битка на звездите, но дали ще съумеят да се възползват от него, или ще прекарат нова седмица в лишения на Стопанството или Изолатора?

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В Зеления и Червения лагер сътресенията от елиминациите на танцьора Кристиян и инструкторката по катерене Мария ще доведат до нови съмнения и разделения между съплеменниците, а изборът за капитан и при двете племена ще предизвика напрежние.

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Кой ще окупира Резиденцията и ще продължат ли Ураганите победната си серия, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.