Европейската комисия предостави днес още 130 милиона евро за системи за противодействие на дронове като част от усилията за подобряване на наблюдението по границите на ЕС и за реакцията при възникващи заплахи за сигурността.

ЕК отбелязва, че вече отпусна близо 420 милиона евро за дронове за наблюдение, предназначени за европейската гранична служба "Фронтекс", предава кор. на БТА Николай Желязков. Общото финансиране за технологии за проследяване и противодействие на дронове възлиза на повече от половин милиард евро, се допълва в съобщение на комисията.

По-рано тази година ЕС предприе действия за наблюдение и предпазване на въздушното пространство и ключовата инфраструктура от злонамерени заплахи от дронове, като създаде център за високи постижения в подкрепа на иновациите в тази област. По бюджета за общи отбранителни проекти държавите от ЕС предвиждат да организират съвместни обществени поръчки за системи за борба с дронове, отбелязва комисията.