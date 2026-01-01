Модернизацията на пристанищата във Варна и Бургас, заедно с удвояването на капацитета на жп и пътната инфраструктура към Турция, съществено ще подобрят свързаността на България с Черноморския регион, Кавказ и Азия. Това стана ясно по време на срещата на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев с генералния секретар на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА Жасурбек Чориев, която се проведе в Министерството на транспорта и съобщенията.

Ръководителят на Програмата на Европейския съюз за развитие на Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия е на регионално посещение, което включва и България.

Министър Пеев подчерта, че България работи интензивно по приоритети в транспортния сектор, които са общи с тези на ТРАСЕКА. Един от тях е Транскаспийският международен транспортен маршрут, известен като Среден коридор.

Географското положение на България на Черно море създава предпоставки страната да играе значима роля, като пристанищата се утвърдят като стратегически входни точки за търговските потоци в региона, посочи министър Пеев. По думите му двата български порта могат значително да развият потенциала на ТРАСЕКА, като осигурят бърз и надежден морски транспорт между държавите.

„Отдаваме голямо значение на регионалната свързаност и на връзките с международните транспортни коридори, които улесняват превозите на стоки през България както в посока север–юг, така и изток–запад“, подчерта Георги Пеев.

Генералният секретар на ТРАСЕКА Жасурбек Чориев заяви, че през следващия 10-годишен период Европа може да инвестира 10 милиарда евро в транспортна свързаност. Той съобщи още, че ТРАСЕКА изготвя нова дигитална карта на проектите, като поиска България да предостави обявените от правителството стратегически проекти, както и тези, за които в Брюксел беше подписан план за действие.

Преди разговора се проведе работна среща с представители на предприятията и агенциите в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, които запознаха генералния секретар на ТРАСЕКА Жасурбек Чориев с основните транспортни проекти на българска територия.