Общо осем души са били задържани в Атина по подозрение за участие в престъпна група, извършила десетки кражби на автомобили, предимно луксозни, в столичната област Атика, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Задържаните, сред които е и предполагаемият ръководител на групата, са на възраст от 18 до 60 години.

Смята се, че незаконната им печалба от престъпната дейност надхвърля 350 хиляди евро.

Според сведения от разследването групата е започнала дейността си в края на 2025 г., като обект на кражбите са били автомобили и мотоциклети с висока стойност. Досега тя е свързана с кражбите на 23 превозни средства.

Обикновено групата е действала през нощта. Членовете ѝ са прониквали в превозните средства и са неутрализирали системите за сигурност, за да могат да ги откраднат.

При проверките властите са иззели 13 откраднати автомобила с подправени идентификационни номера, както и регистрационни табели и устройства за геолокация и за заглушаване на радиочестоти. Били са конфискувани и три товарни автомобила.

Полицията проверява и евентуалното участие на други лица в групата.