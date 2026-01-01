„Демократична България“ (ДБ) внася искане да бъдат изслушани представители на ДАНС, МВР, ГД „Изпълнение на наказанията“ и ръководителя на болницата към затвора относно помилвания от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен като „Петрички Ескобар“, съобщава пресцентърът на коалицията.

“Внасяме искане за изслушване на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, ДАНС, МВР и ръководителя на болницата към затвора по случая с помилването на "Петричкия Ескобар". Днес излезе видео от месец преди помилването, на което той здрав и прав се бие с четирима човека (вероятно в болницата към затвора). Паралелно с това има слухове за заплахи от негова страна към лекари и техни близки с цел получаване на определени медицински експертизи”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов, цитиран в прессъобщението.

В допълнение към това съпредседателят на партията Ивайло Мирчев пита доколко адекватна е преценката на Илияна Йотова „при помилване на престъпници – наркоразпространители. Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение, след като видимо човекът е в перфектно здраве. Колко други подобни случаи на помилвани престъпници има по фалшиви здравословни причини. За да се ползва с такъв чадър - бил ли е петричкият Ескобар сътрудник на службите“.

На 11 септември на брифинг в парламента от “Да, България” обявиха, че ще поискат от президента и прокуратурата документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов.

Защо Илияна Йотова е помилвала наркодилър десет години преди да му изтече присъдата, попитаха тогава и от „Продължаваме промяната“.