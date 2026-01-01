Мъж е предаден на съд заради държане на голямо количество фалшиви евробанкноти и други неистински знаци, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Обвинителният акт срещу него вече е внесен в Софийския градски съд.

Според прокуратурата на 22 май 2023 г. в София обвиняемият е държал 124 фалшиви банкноти от 200 евро, емисия 2002 г., както и една фалшива банкнота от 500 евро. Общата им номинална стойност е 25 300 евро.

Хванаха мъж с фалшиви близо 9000 евро в Стара Загора (СНИМКИ)

При него са открити и четири листа формат А4 с отпечатани фалшиви акцизни бандероли, обозначени с „2 евро“ и „Posteitaliane“ и „Italia“.

За престъплението законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.