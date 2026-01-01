Трима румънци са арестувани за разпространение на неистински парични знаци в България. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Русе.

Оттам информираха, че те разпространявали фалшиви банкноти с номинал от 20 и 50 евро. От прокуратурата обясниха, че на 29 август тази година в полицията в Русе е получено съобщение, че на Централния общински пазар в града румънец пазарувал с фалшиви банкноти с номинал от 20 евро. Граждани успели да го задържат до идването на полицейски наряд. Униформените служители установили, че това е 24-годишният А. К. от Румъния. Установено било, че младият мъж прокарал в обращение общо девет фалшиви банкноти с номинал 20 евро в седем търговски обекта. До използвания от него лек автомобил с румънски регистрационни номера е арестуван и 52-годишният Б. Д. от Румъния. При разследването са намерени и иззети още 17 броя фалшиви банкноти с номинал 20 евро, банкнота от 100 евро, както и банкноти с номинал 10 евро и 5 евро, а също румънски леи и други вещи. При допълнителен оглед няколко дни по-късно в автомобила са открити още 100 броя неистински парични знаци с номинал от 20 евро.

Двама румънци са задържани за прокарване на фалшиви евро банкноти на пазар

На двамата мъже са повдигнати обвинения и по искане на Окръжната прокуратура в Русе съдът ги е оставил за постоянно в ареста.

Друг румънец също е привлечен като обвиняем за прокарване в обращение на фалшиви банкноти. Престъплението е извършено през февруари тази година в Русе. М. Х. успял да разпространи осем банкноти с номинал от по 50 евро, като извършил и престъпление против собствеността. 23-годишният румънец успял да напусне България, но Русенската окръжна прокуратура поискала с Европейска заповед той да бъде задържан и предаден на българските власти. Така в края на миналия месец той бил арестуван и приведен в страната ни. Съдът му наложил постоянна мярка „задържане под стража".

От прокуратурата в Русе информират, че за извършените престъпления законът предвижда наказания от две до осем години затвор.