Това е разказ за младежи, които едва са прекрачили прага на пълнолетието, а вече са намерили начин да печелят пари с лъжи, изнудване, заплахи и денонощен тормоз. Представяли са се за кредитни консултанти и са омайвали хората с обещания за заличаване на лошо ЦКР, осигуряване на бързи или банкови кредити, обединяване на заеми. Предлагали са дори защита на измамени лица. Техните жертви са анонимни, тъй като се страхуват.

ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗМАМАТА

Примамваща реклама

„В една от Facebook групите попаднах на въпросната фирма, която се представи като фирма за предлагане и обединяване на кредити. Чухме с тях по телефона и те ми обясниха, че за да сключим договор, първо трябва да дойдат и да направят удостоверение или проверка на адрес. Дойде момче за удостоверяване на адреса, като условието беше да направи снимка долу на входната врата и на вратата на апартамента. Това било изискване според техните стандарти. Той беше момче. Малко по-високо от мен, може би около 180-185 см височина, на 19 години. Учтив, възпитан младеж“, разказва Петя пред NOVA. Така ще наричаме първата потърпевша. Нейният мним кредитен консултант се казва Мартин Попов.

Съмнителен договор

Изпращат й договор, на който тя вижда име на известна фирма. Този съмнителен договор обещава тя да получи обединение на кредитите си, но при едно условие: да заплати предварителна такса. Допитваме се до адвокат Емилиян Христов.

„В договора действително е посочено име на реално дружество, което упражнява такава дейност. Но, поглеждайки по-внимателно, посоченият ЕИК не отговаря на това дружество, както и посоченият адрес на управление и седалище на дружеството.“

Сключила е измислен договор. Въпреки, че не е получила обещаното по него, тя всеки ден получава обаждане и съобщение – от младежа на име Мартин Попов или негови колеги – че отново е наказана за нещо и трябва да им изпрати още пари.

Такси без край

Първоначалната договорена такса от 150 евро се превръща в 10 000 евро. Толкова общо Петя изплаща на кредитния си консултант. „Никоя такса не е последна. Дори когато вече знаех, че това е измама, аз не можех да се измъкна, защото те заплашваха мен и семейството ми.“

Заплахи и тормоз

„Страхът беше голям, защото започнаха да ми пращат от социалните мрежи снимки на мен и на децата със заплахи. Заплахите бяха, че единият екип идва в работата, другият екип отива вкъщи на домашния адрес, третият екип следи децата ми. Включително пред училищата, където учат. Знаеха във всеки един момент кое от децата коя смяна е на училище, в колко часа излиза, какъв е маршрутът и в колко часа се прибира. Изпращаха ми техни снимки. Заплашваха, че дъщеря ми ще стане храна на рибките. И тъй като се страхувах, че заплахите им ще станат факт, просто теглех нови бързи кредити, за да мога да им превеждам пари във всеки един момент, в който ме изнудват, за да мога да си платя спокойствието“, разказва Петя.

Случайно или не, един ден, когато върви по улицата, Петя е повалена на земята от човек, който я подминава с думите: „Върни си дължимите пари“. Шест месеца по-късно полицията се намесва. Заподозреният за измамата, Мартин Попов, е задържан.

ИМЕНАТА СЕ СМЕНЯТ, СХЕМАТА ОСТАВА

Историята обаче само сменя името си. Схемата е същата, а жертвите са десетки. Пред камерата ни застава друга жена – Роси, която разказва същата схема. Повярвала е на „кредитен консултант“ на име Кристофър.

„Обигран. Страхотно обигран. С интелект на много голям измамник. Изпечен лъжец, манипулатор, който намира основно жени и манипулативно, психически, душевно ги унищожава“, разказва Роси.

По нейни изчисления потърпевшите от Кристофър са десетки, а общата сума надвишава 35 000 евро. След обещанията за финансово спасение и той е използвал заплахи.

„Ще ти изпратя мутри да дойдат в дома ти, да те пребият. Тебе, ще намерят и сина ти. И ще те смачкам. Ти кредит няма да видиш тук“, спомня си Роси.

Въпреки че сигналите срещу „кредитния консултант“ Кристофър са десетки, правосъдната ни система още няма окончателно действие срещу него.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ИЗМАМАТА

За да разплетем тази схема, пред камерата ни застава и Елеонора Станева, истински кредитен консултант.

„На първо място, истинският консултант никога няма да даде гарантирано одобрение. След това идва моментът, в който одобрението е свързано с събиране на предварителна такса в голяма сума – това също е сигнална лампа. Преводът на тази такса, било то застраховка или за уреждане, трябва да мине по начин различно от стандартния банков път – още една уловка. Никога не е по банков път, никога не е към фирма… винаги към физическо лице. Това ясно трябва да говори, че тук фирма няма“, уточнява кредитният консултант.

Цялата история гледайте във видеото.