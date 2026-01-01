Огнеборците от Монтана и Лом са потушили пожар в землището на село Смирненски в община Брусарци, който е обхванал около 600 декара сухи треви и гора, съобщиха от полицията.

Борбата с огъня е продължила през целия ден в четвъртък, като в нея са участвали шест екипа на пожарната от Монтана и Лом и 20 огнеборци. Днес на мястото има дежурен екип, който следи пожара да не се възобнови.

Втори голям пожар край Монтана: Огнеборци се борят с огъня

По първоначални данни са обгорели 200 декара смесена гора, като пожарът в нея е бил низов. Обгорели са и 400 декара сухи треви и храсти.

През вчерашния ден в Монтанско е имало още четири пожара, при които са изгорели 33 декара сухи треви край селата Замфир и Сливата в община Лом, както и отпадъци в Берковица и Лом.

В предишната седмица в региона имаше два големи пожара край селата Спанчевци и Лесковец, при които изгоряха около 1500 декара сухи треви и горски масиви.