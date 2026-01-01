Двама 18-годишни зад волана се сблъскаха в Казанлък, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Случаят е от 25 септември, около 00.15 часа, когато по ул. "Емануил Манолов" се е движел автомобил, управляван от 18-годишен мъж.

По първоначална информация, на кръстовището с ул."Ген. Радецки" отнема предимството и не пропуска друга кола, управлявана от 18-годишна жена, движеща се в посока запад-изток, при което настъпва катастрофа.

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18-годишната водачка е прегледана на място от екип на ФСМП Казанлък и е освободена. В колата е имало и двама мъже, също на 18 години. Единият е прегледан във ФСМП-Казанлък и е освободен, без наранявания, а другият е настанен в болница в Казанлък за лечение, без опасност за живота.

Водачите са тествани за употреба на алкохол с техническо средство отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено и обслужено от полицейски екип на РУ-Казанлък.