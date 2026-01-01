Взаимните обвинения между бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и министъра на правосъдието Николай Найденов за намеса в избора на професионалната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС) налагат изслушване пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията. Това заяви от парламентарната трибуна Велислав Величков от ПП „Продължаваме промяната“, който представи декларация по темата.

Повод за декларацията са твърденията на Сарафов, който в отворено писмо до премиера Румен Радев и други институции заявява, че Найденов провежда срещи с кандидати за професионалната квота на ВСС както в кабинета си, така и в офис на частна фирма в столичния квартал „Лозенец“. Сарафов определя твърденията си като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние и заявява готовност да бъде изслушан от компетентните институции.

Величков цитира и отговора на Найденов, според когото приемането на магистрати в кабинета му е част от работата му като министър. Правосъдният министър заявява, че никой кандидат за ВСС не е получавал от него обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Найденов отрича и да е провеждал срещи с кандидати в посочения офис на автомобилна фирма, който посещавал по лични причини.

„Когато има обвинения от една страна от бившия главен прокурор към министъра на правосъдието, от друга страна от министъра на правосъдието към бившия главен прокурор, нещата са повече от институционални и стават опасни за състоянието на правосъдието, ако има дори малко истина в това, което се говори“, заяви Величков.

Той постави въпроса дали около избора на професионалната квота на ВСС има „тайна или черна кампания“ със скрити договорки, натиск или обещания към магистрати да гласуват за определени кандидати. Величков попита още има ли лобита зад част от кандидатите и по какъв начин, ако има такива, се намесват в кампанията.

„Има ли нещо вярно в обвинението на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов? По какъв начин, ако не през медиите обаче, настоящият правосъден министър ще се защити от тези обвинения и ще разсее съмненията за негова лична намеса в изборите?“, попита Величков.

Според него изслушването на Сарафов пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията е наложително, след като в сигнала му се говори за корупционни практики и търговия с влияние. Величков постави и въпроса дали компетентните институции ще извършат проверка по твърденията преди изборите за професионалната квота.

Той предупреди, че подобни съмнения могат да възникнат и при предстоящия избор на парламентарната квота на ВСС, като попита дали сред кандидатите има представители на дългогодишни лобита в съдебната власт и дали ще има опити за влияние върху депутатския вот.