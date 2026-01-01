Френската актриса, писателка и певица Марина Влади почина на 88-годишна възраст.

Тя е издъхнала „в дома си, заобиколена от близките си и своите животни“, съобщиха децата ѝ. Те определиха живота ѝ като „дълъг, красив и пълноценен“.

Влади участва в повече от 80 филма. През 1963 г. получава наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за ролята си в „Съпружеското легло“. Работи и с режисьори като Орсън Уелс.

Тя е дъщеря на оперния певец Владимир Поляков, който заминава за Франция през 1915 г. Майка ѝ Милица, известна танцьорка, пристига в страната през 1917 г., бягайки от Болшевишката революция.

Марина Влади е известна и като съпруга на легендарния руски поет, певец и актьор Владимир Висоцки.