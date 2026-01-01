/ БГНЕС

Деветима пътници загинаха, след като автобус, пътуващ от Делхи за Махоба (щата Утар Прадеш), се запали на магистрала „Ямуна“, съобщи индийската новинарска агенция ПТИ. 

По данни на властите 20 пътници са били успешно спасени след инцидента, станал през изминалата нощ.

Главният комисар по пожарна безопасност Прадип Кумар заяви, че автобусът се е запалил близо до 33-ия километър на магистралата, в района на полицейския участък „Джевар“.

Александър Евстатиев/БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят