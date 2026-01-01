Деветима пътници загинаха, след като автобус, пътуващ от Делхи за Махоба (щата Утар Прадеш), се запали на магистрала „Ямуна“, съобщи индийската новинарска агенция ПТИ.
По данни на властите 20 пътници са били успешно спасени след инцидента, станал през изминалата нощ.
Greater Noida, Uttar Pradesh: A double-decker bus caught fire on the Yamuna Expressway in Jewar, with over 30 passengers onboard and nine people, including a woman, reportedly burnt alive. Rescue operations are underway pic.twitter.com/OrOuF7uwd4
Greater Noida, Uttar Pradesh: A double-decker bus caught fire on the Yamuna Expressway in Jewar, with over 30 passengers onboard and nine people, including a woman, reportedly burnt alive. Rescue operations are underway pic.twitter.com/OrOuF7uwd4— IANS (@ians_india) September 24, 2026
Главният комисар по пожарна безопасност Прадип Кумар заяви, че автобусът се е запалил близо до 33-ия километър на магистралата, в района на полицейския участък „Джевар“.