В присъствието на представители на държавните институции, водещи медии, бизнес организации и предприемачи, в столицата бе официално даден стартът на независимата национална селекция „50 Best Products from Bulgaria“ , пише Vesti.bg.

Мащабната инициатива поставя основата на дългосрочна платформа, създадена с цел да открива, валидира и представя пред международната публика български стоки и разработки с висока добавена стойност, отличим дизайн и потенциал за глобална реализация.

50 Best Products from Bulgaria

Събитието обедини ключови фигури от обществено-икономическия живот около общата визия, че България има нужда от нов, съвременен и международно приложим наратив. Той трябва да презентира страната ни не само чрез богатата ѝ история, култура и природа, но и чрез иновативните продукти, които се създават тук днес.

Проектът бе представен от изпълнителния екип в лицето на Дора Стрезова-Николова, Магдалена Исионова и Камелия Игнатова. В официалната церемония участваха още министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова и Ирена Комитова, член на Консултативния съвет на инициативата.

50 Best Products from Bulgaria

Време за нов съвременен образ и глобално самочувствие

„50 Best Products from Bulgaria е независима национална селекция, чиято задача е да бъде международно разпознаваема и да представя иновативните, устойчиви и глобално конкурентоспособни български продукти“, подчерта Дора Стрезова-Николова. „Инициативата отбелязва 20 години от влизането на България в ЕС и се провежда по време на домакинството ни на Евровизия – момент на засилен интерес към страната ни. Изключително подходящо време е да покажем родните продукти с потенциал за международно развитие. Още първата вълна от кандидатури показа широкия спектър на родното производство – от високотехнологични и инженерни разработки до иновации в дизайна, хранително-вкусовата индустрия, здравето, грижата и продуктите за по-добро качество на живот. Създаването на платформа за колаборация ще добави още стойност към тяхното бъдещо развитие и едновременно с това ще създаде новата визитка на България.“, казва още тя.

Поради големия брой запитвания и с цел да се даде възможност на максимален брой компании да подготвят документите си, апликационният процес остава отворен до 20 октомври 2026 г. Процедурата е напълно безплатна и достъпна за всички желаещи на официалния портал 50best.bg .

50 Best Products from Bulgaria

Организаторите допълват, че целта им е да достигнат до всяка малка или голяма, прохождаща или утвърдена компания в България, която създава продукт със световен потенциал. Стремежът е селекцията да даде възможно най-пълна и качествена картина на съвременния продуктов образ на страната – от нишови производства и независими брандове до технологични разработки, инженерни решения и компании, които вече се конкурират успешно на международните пазари.

Държавна и институционална подкрепа

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заяви своята лична подкрепа за каузата:

„България има много повече успешни технологични истории, отколкото сме свикнали да разказваме. И ако искаме да променим начина, по който страната ни се възприема навън, трябва първо ние самите да започнем да показваме какво създаваме тук. Тази седмица дадохме начало на инициатива, която ще отличи 50 такива компании. За мен те са много повече. И точно тези истории трябва да бъдат част от новата визитна картичка на България. Ако искаме икономика с по-висока добавена стойност, трябва да показваме компаниите, които вече я изграждат. Да превърнем успеха им от изключение в посока за страната и всички ние да бъде посланици на това, което България може да създава“.

50 Best Products from Bulgaria

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова направи паралел с предстоящото домакинство на музикалния конкурс Евровизия: „Надяваме се, че след месец май следващата година вече всички ще знаят къде се намираме и няма да ни питат „Къде беше това“. Евровизия е нещо много голямо и е огромен шанс за България да се позиционира с целия си талант, с всичките си възможности, с безкрайните си природни красоти, със страхотното си гостоприемство, с това, че можем и с това, че трябва да имаме самочувствие, да имаме мечти, да се стараем да ги постигнем и да покажем кои сме“.

50 Best Products from Bulgaria

Предприемачът и член на Консултативния съвет Ирена Комитова сподели своята мотивация за участие: „Именно желанието да откриваме талантите на 21-и век и изненадата от новите творци на България е основна движеща сила на настоящия проект. Като член на Консултативния съвет съм заразена от дръзновението на създателите им да покоряват световни аудитории. Да мечтаят и да се състезават с най-добрите от най-добрите, да правят неща, които доскоро никой не е предполагал, че могат да „дойдат от България“ – ето това искам да подкрепя. И ви каня да се присъедините към усилието“.

50 Best Products from Bulgaria

Методология, етапи и категории на селекцията

„50 Best Products from Bulgaria“ не е конкурс за популярност и не раздава традиционни награди, а функционира като строго експертна селекция, която търси продукти с ясно изразена идентичност, високо качество, иновативност, устойчивост и автентичност. Обхванати са пет основни направления, включващи нови технологии, храни и напитки, здраве и козметика, дизайнерски продукти, както и решения за дома и свободното време.

След края на кандидатстването през октомври и ноември българското жури ще определи първоначална селекция от 150 номинирани продукта. В края на годината тези списъци ще бъдат публично оповестени заедно със състава на българското жури, след което стартира оценяването от международния панел. Финалната селекция от 50 победители ще бъде обявена на специална церемония през май 2027 г. Тогава ще се състои и премиерата на специално англоезично издание 50 best products from Bulgaria, както и откриването на експозиционен павилион с всички номинирани артикули.

Международното жури включва петима световно признати експерти: Юлиан Дайнов, Вес Бакалов, Ерик Улф, Доминик Рок и Венелин Кокалов. Техният опит гарантира, че българските предложения ще бъдат оценявани през перспективата на глобалните пазари, дизайна, технологиите, храните, лайфстайла и потребителските тенденции.

50 Best Products from Bulgaria

Екип, партньори и институционална подкрепа

Проектът се реализира от екипа на Waterproof Ideas с главен консултант Юлиан Дайнов. Визуалната идентичност е поверена на Punkt Studio, маркетингът и изданието – на The Smarts, PR дейностите – на Paragraph 42, архитектурата на експозиционния павилион – на арх. Петър Торньов, а звуковата идентичност – на Kan Wakan. Авторският шрифт на кирилица и латиница е дело на Криста Радоева, правното обслужване е осигурено от адв. Теодора Кантутис и патентен адв. Елена Божинова, а уебсайтът е създаден и се поддържа от JT Design.

Инициативата се развива с подкрепата на Консултативен съвет в състав Тенко Николов, Пресиян Каракостов, Борис Колев, Ирина Обущарова, Мария Маринова, Ирена Комитова, Гергана Иванова, Кристиян Михайлов, Дарина Стоянова и д-р Александър Христов. Стратегически партньори са BlackPeak Capital, Endeavor, BCVA, LaunchHub, PARAi, ABLE, Silver Line Capital, Move.bg, Българска стопанска камара, Софийска стопанска камара, Женски форум и „Неуморимите“. Събитието бе подкрепено от Женски форум, Planet Schwarz Tech Theatre, Aya Estate, VIDAS, H2O, AYA Nuts, Rozino Organic Farm, Gelato & Latte, Wooden Spoon, Mushpresso и Roses Mark.

Медийни партньори на проекта са Nova Broadcasting Group, Netinfo, БНТ, Капитал, ЛидерБГ, Darik Radio, Darik Business Review, Булевард България, The Recursive, B2B Media, InGlobo, Жената Днес и Твоят Бизнес, които подкрепят мисията за достигане до възможно най-широк кръг български компании.

Полезна информация и контакти

Кандидатстването за участие е отворено до 20 октомври 2026 г. на сайта 50best.bg . Медийните материали са достъпни в официалния 50 Best Products from Bulgaria Media Hub.

За 50 Best Products from Bulgaria

50 Best Products from Bulgaria е национална селекция и дългосрочна платформа, създадена с мисията да открива, валидира и дава международна видимост на български продукти с висока добавена стойност, отличимост и потенциал за развитие отвъд местния пазар. Инициативата не е конкурс за популярност и не раздава награди, а работи като експертно курирана селекция с безплатно участие за компаниите, ясен процес на оценяване, българско и международно жури и фокус върху качество, иновации, дизайн, устойчивост, предприемачество и международен потенциал. Проектът цели да достигне както до утвърдени компании, така и до по-малки производители, независими брандове и нови бизнеси, които създават стойност и заслужават по-широка видимост. Чрез селектираните продукти 50 Best Products from Bulgaria изгражда нов, съвременен продуктов образ на България и представя страната чрез това, което създава днес.

Селекцията обхваща 5 основни категории: