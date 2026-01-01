80-годишна жена пострада, след като товарен автомобил я блъсна при движение на заден ход във Видин.

Инцидентът е станал на 23 септември около 12:14 часа на ул. „Разлог“, след сигнал на телефон 112. По данни на полицията 56-годишен шофьор на товарен автомобил „Ивеко“ от село Покрайна е навлязъл след пътен знак, забраняващ влизането на съответното превозно средство, и при движение назад е ударил пешеходката.

Пострадалата е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ, където е установена фрактура на левия горен крайник. След прегледа тя е освободена за домашно лечение.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.