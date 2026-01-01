Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е започнал проверка на прокуратурата за евентуално нарушение на правилата за защита на личните данни. Това се случва след пресконференцията по случая „Петрохан“ от миналия понеделник.

Проверката е стартирала по сигнал, получен в ИВСС ден след брифинга, на който освен лични данни, впоследствие в медиите беше разпространена и експертиза по случая. От инспектората уточняват, че се извършва предварително проучване за установяване на фактите.

Отговорността на прокуратурата като администратор на данни

Инспекторатът проверява конкретно дали наблюдаващият прокурор е дал съгласие за разгласяването на информацията. Като администратор на личните данни по досъдебното производство, прокуратурата носи отговорност да прецени необходимостта и пропорционалността от тяхното разкриване, включително когато става дума за починали лица.

Според ИВСС в разпространението на информация са участвали не само прокурори, но и представители на МВР, вещи лица, медии и близки на жертвите. Въпреки това, по закон правомощията на инспектората са ограничени и той може да проверява единствено действията на прокуратурата.

Паралелна проверка и защитата на детето

Успоредно с действията на ИВСС, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) също е започнала производство по сигнал. Нейната проверка е свързана с публичното оповестяване на комплексната съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по делото.

От КЗЛД подчертават, че производството ще приключи, без засегнатото дете да бъде конституирано като страна, за да се избегне допълнителното му излагане на обществен интерес. Комисията напомня, че медиите също трябва да спазват принципите за минимизиране на данните и могат да носят отговорност като администратори, действащи в качеството на журналисти.

Случаят повдига въпроса за баланса между правото на обществеността да бъде информирана и законовото задължение на институциите да защитават личния живот на гражданите, особено в казуси с висок медиен интерес.