На 25 септември църквата почита Св. преподобна Ефросиния Александрийска и Св. Сергий Радонежски



Преп. Ефросиния живяла през V век в Александрия. По време на храмовия празник на един манастир край града, на който бащата на девойката редовно давал помощи, Ефросиния склонила един старец йеромонах да я направи послушница. За да постъпи в манастир се престорила на мъж и казала на игумена, че е евнух който е бил на служба при царя. Девицата заживяла сама в една килия, където 38 години прекарала в пост, молитви и пълна отдаденост на Бога.



Три дни преди смъртта тайната на девицата Ефросиния станала достояние на цялото монашеско братство.



Преподобна Ефросиния умряла в прегръдките на своя баща през 445 г. Оттогава на 25 септември монасите започнали да честват светлата памет на преподобна Ефросиния и нейния благочестив баща.



Преп. Сергий израснал като скромен и мълчалив млад човек. С всички бил кротък и ласкав, никога и на никого не се гневял и във всичко се покорявал на родителите си. Обикновено ядял само хляб и вода, но в сряда и петък изобщо не приемал храна.



Сергий достига до дълбока старост и половин година преди смъртта си я прозира. Той привиква братята при себе си и благославя за игумен опитния в духовния живот ученик – преподобни Никон Радонежки. Сергий почива на 25 септември 1392 г.



Имен ден празнуват Ефросиния и Сергей