Лайънъл Ричи временно прекъсва концертните си изяви, след като е претърпял процедура за лечение на нарушен сърдечен ритъм, предаде Асошиейтед прес. Певецът се възстановява добре, но ще си даде известно време за почивка, съобщи представителят му.

Ричи, на 77 години, е претърпял процедура за лечение на предсърдно мъждене – състояние, при което сърцето бие неравномерно. По думите на неговия представител интервенцията е преминала успешно и певецът се чувства добре.

Певецът Лайънъл Ричи е приет в болница след концерт

Заради възстановяването си Ричи отменя или отлага няколко концерта с групата Earth, Wind & Fire в Сан Франциско, Чикаго и Кълъмбъс.

Това не е първото прекъсване на концертната му програма през последните месеци. През юни певецът отложи два концерта, след като се почувства зле, а през август отново беше откаран в болница след участие в Сейнт Луис.

Лайънъл Ричи се почувства зле на сцената и прекрати концерта си (ВИДЕО)

Въпреки прекъсването Ричи планира да се върне на сцената. През октомври е предвидено да започне поредица от концерти в Лас Вегас в рамките на програмата King of Hearts, пише Асошиейтед прес.

Лайънъл Ричи започва музикалната си кариера като вокалист на групата The Commodores, преди да постигне международен успех като солов изпълнител. Сред най-известните му песни са Hello и All Night Long. Той е носител на четири награди „Грами“ и „Оскар“, а през 1985 година е сред авторите на благотворителната песен We Are the World, записана от група известни музиканти в подкрепа на гладуващите в Африка.