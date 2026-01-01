77-годишният певец разтревожи феновете си, след като беше принуден да прекрати първия концерт от новото си турне, след като се почувства зле по време на изпълнение в сряда вечерта.
Музикантът изнесе концерт в Grand Casino Arena в Сейнт Пол, щата Минесота, с който даде начало на съвместното турне Sing A Song All Night Long с Earth, Wind & Fire. След изпълнението на хита Three Times A Lady той обявил неочаквана почивка, съобщава местното издание Bring Me The News.
Lionel Richie, 77, sparks health fears as he cuts performance short after falling ill on first night of tour https://t.co/R0zGST6qe0— Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026
Няколко минути по-късно музикантите от групата му също напуснали сцената. Повече от 40 минути след прекъсването саксофонистът Дино Солдо се върнал пред публиката, за да съобщи, че Ричи няма да може да продължи концерта.
„За съжаление, Лайънъл не се чувства добре. Няма да може да продължи. Допълнителна информация ще бъде предоставена“, заявил Солдо, цитиран от Minnesota Star Tribune.
BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG— Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026
До момента екипът на певеца не е дал официално обяснение за състоянието му.
Според фенове, присъствали на концерта, изпълнителят е давал признаци на неразположение още по време на шоуто. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват как той няколко пъти сяда по време на изпълнението на Dancing On The Ceiling. По информация на очевидци певецът е споделил пред публиката, че се чувства замаян.
Lionel Richie ended his set at the Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, early after falling ill.— Rolling Stone (@RollingStone) June 25, 2026
More: https://t.co/a5SSy12JiW pic.twitter.com/hG7MZf1OiG
„Когато ти се завие свят, трябва да седнеш“, казал Ричи на зрителите, според свидетели.
Въпреки неразположението си той продължил да пее, но малко след това концертът бил окончателно прекратен.
Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s— Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026
Турнето на Ричи и Earth, Wind & Fire включва 26 концерта в различни градове на САЩ до средата на август. Следващата планирана изява е в Чикаго на 26 юни.