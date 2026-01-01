Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие за откриването на консулство на Италианската република в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в Сливен, съобщиха от правителствената пресслужба.

Консулският окръг включва областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

С приетото решение Министерският съвет дава съгласие италианският гражданин Франко Миролио да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно на Италианската република в България.

Франко Миролио е утвърден представител на дружеството „Миролио груп“ и е сред водещите инвеститори в България, с дългогодишно присъствие и дейност в областта на текстилната индустрия, винопроизводството и земеделието.

Назначаването на Миролио допринася за утвърждаването и по­нататъшното развитие на традиционно добрите отношения между Република България и Италианската република, включително чрез насърчаване на икономическото сътрудничество и инвестиционните връзки, и чрез разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни.