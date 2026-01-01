Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов и заместник областният управител Зоя Колева извършиха изненадващо работно посещение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. д-р Стоян Киркович“, при което установиха, че ремонтът на спешното приемно отделение, който продължава вече пета година, отново е преустановен. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

По време на посещението двамата са влезли безпрепятствено в сградата на спешното приемно отделение, където са установили, че строителният обект не е обезопасен и достъпът до него е свободен.

В разговор с изпълнителния директор на лечебното заведение проф. д-р Йовчо Йовчев е станало известно, че през последните три седмици на обекта не са извършвани строително-монтажни дейности. По думите на директора, цитирани от пресцентъра, проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването. Във връзка със ситуацията областният управител ще информира министерството, е посочено в съобщението.

Сред основните проблеми пред болницата остава амортизираната асансьорна система. Три от асансьорите са в експлоатация от 1977 г., а резервни части за тях трудно се осигуряват. Ръководството на лечебното заведение планира подмяната им с нови съоръжения с двойно по-голяма товароподемност - от шест на 12 души. Проведени са три обществени поръчки и се очаква избор на изпълнител. През последните три години исканията за държавно финансиране на проекта не са били одобрени, посочи проф. Йовчев, цитиран от администрацията.

Той допълни, че част от асансьорите са били подменени преди около десет години, но фирмата, която ги е доставила и въвела в експлоатация, вече не съществува, което затруднява осигуряването на резервни части.

По думите на изпълнителния директор университетската болница е одобрена за финансиране по европейска програма за изграждане на Център за лечение на инсулти. Инвестицията е на стойност 2,5 млн. евро и включва реконструкция и модернизация на помещения, доставка на високоспециализирана медицинска апаратура и изграждане на външен асансьор за транспортиране на пациенти със съмнение за инсулт. В ход са обществените поръчки за оборудване за мозъчно-съдова диагностика и лечение, както и за нов компютърен томограф.

Проф. Йовчев заяви още, че лечебното заведение не изпитва кадрови затруднения и е приключило 2025 г. и първото шестмесечие на 2026 г. с положителен финансов резултат.

Той предупреди и за риск Стара Загора да остане без Комплексен онкологичен център. По думите му се очаква да приключи процедурата по вливането на общинското лечебно заведение в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. По този повод областният управител е провел разговори с политическия кабинет на Министерството на здравеопазването, откъдето са го уверили, че процедурата е в ход и се очаква да бъде финализирана през следващите месеци, информират от администрацията.

По време на срещата е представен и напредъкът по ремонтите в две от клиниките на болницата. Очаква се обновената Клиника по гастроентерология да бъде открита през септември след инвестиция от 1,5 млн. лева от Министерството на здравеопазването. Клиниката по кардиология трябва да бъде въведена в експлоатация до края на годината. Новата реанимационна зала разполага с пет интензивни легла, отговарящи на съвременните изисквания за оказване на високоспециализирана медицинска помощ. Проектът е реализиран с инвестиция от 1,3 млн. лева, осигурена от Министерството на здравеопазването, информират от Областна администрация.

Предстои и доставката на високотехнологична апаратура за клиниките по гастроентерология, кардиология и неврология по програмата КИТИ на Община Казанлък на стойност 1,6 млн. лева, допълват от администрацията.