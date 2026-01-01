Двегодишно дете е пострадало при пътнотранспортно произшествие в село Арчар, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал във вторник, около 20:10 часа, на ул. „Дунав“. По първоначални данни 22-годишен местен жител, управлявал лек автомобил с видинска регистрация, е блъснал с предната броня внезапно изскочило на пътното платно двегодишно момче.

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Детето е транспортирано в Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ във Видин, където е било настанено за наблюдение в хирургичното отделение със съмнение за комоцио. По-късно е било изписано от лечебното заведение след писмено декларирано съгласие от родителите му.

Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава, като е започнато разследвне.