Нина Добрев
Нина Добрев / Gulliver/Getty Images

Нина Добрев предизвика нови слухове за личния си живот, след като беше забелязана в близки отношения с австралийския модел и предприемач Дъги Джоузеф – по-малко от година след раздялата си с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт.

Звездата от „Дневниците на вампира“ и Джоузеф бяха заснети заедно по време на разходка в Ню Йорк, където двамата изглеждали близки и демонстрирали нежност един към друг. Според публикации в американски медии те са били забелязани да се държат за ръце, а Джоузеф дори целунал Добрев по бузата.

Новината идва около десет месеца след като Нина Добрев и Шон Уайт прекратиха годежа си и сложиха край на петгодишната си връзка. Двамата се разделиха през 2025 г., като според близки до двойката това е било взаимно решение, взето с уважение един към друг.

Добрев и Уайт започнаха връзката си през 2020 г., а през октомври 2024 г. бившият олимпийски шампион ѝ предложи брак. Годежът им обаче не стигна до сватба.

Новият мъж до Нина Добрев – Дъги Джоузеф – е модел и предприемач от Австралия. Той е работил с известни модни брандове и е съосновател на компания за продукти за мъжка грижа.

Нито Нина Добрев, нито Джоузеф официално са потвърдили, че са двойка, но публичните им появи засилиха спекулациите за нова връзка.

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