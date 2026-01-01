Нина Добрев предизвика нови слухове за личния си живот, след като беше забелязана в близки отношения с австралийския модел и предприемач Дъги Джоузеф – по-малко от година след раздялата си с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт.
Nina Dobrev Cuddles With Model Dougie Joseph on PDA-Filled Stroll 10 Months After Shaun White Split https://t.co/Pcmals7oXl— InStyle (@InStyle) July 14, 2026
Звездата от „Дневниците на вампира“ и Джоузеф бяха заснети заедно по време на разходка в Ню Йорк, където двамата изглеждали близки и демонстрирали нежност един към друг. Според публикации в американски медии те са били забелязани да се държат за ръце, а Джоузеф дори целунал Добрев по бузата.
Nina Dobrev was spotted out in New York with model Dougie Joseph, almost 10 months after her reported split from fiancé Shaun White. ❤️🔥— MiGr@De (@am_Migrade) July 14, 2026
The internet is already buzzing over the sighting. pic.twitter.com/AzTA2oof70
Новината идва около десет месеца след като Нина Добрев и Шон Уайт прекратиха годежа си и сложиха край на петгодишната си връзка. Двамата се разделиха през 2025 г., като според близки до двойката това е било взаимно решение, взето с уважение един към друг.
Why Did Nina Dobrev & Shaun White Break Up? Inside Their Shocking Split https://t.co/nynZnqIILi— GHQ (@GHQfm) July 15, 2026
Добрев и Уайт започнаха връзката си през 2020 г., а през октомври 2024 г. бившият олимпийски шампион ѝ предложи брак. Годежът им обаче не стигна до сватба.
Новият мъж до Нина Добрев – Дъги Джоузеф – е модел и предприемач от Австралия. Той е работил с известни модни брандове и е съосновател на компания за продукти за мъжка грижа.
Нито Нина Добрев, нито Джоузеф официално са потвърдили, че са двойка, но публичните им появи засилиха спекулациите за нова връзка.