Областната дирекция на МВР в Сливен провежда съвместно учение със Системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS), насочено към подобряване на координацията и безопасността при работа на терен. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

По време на учението се отработват действия, свързани с въздушен транспорт на медицински екипи, обезопасяване на площадки за кацане и провеждане на спасителни операции. Полицейските служители и екипите на HEMS тренират съвместни действия по отцепване и осигуряване на периметър за безопасно кацане и излитане на медицинския хеликоптер в градска среда или на пътното платно, както и ескортиране на медицински екипи до места с тежки пътнотранспортни произшествия или бедстващи хора.

Пилотите от въздушната спешна помощ отработват кацане на необорудвани терени, реакция при тежки инциденти, както и комуникацията, и координацията с диспечерските центрове и екипите на терен.

От ОДМВР – Сливен допълниха, че подобни учения са от съществено значение за постигането на добра координация между институциите и гарантират по-ефективна и бърза реакция при реални инциденти. Като пример за необходимостта от такава подготовка са посочени две спасителни операции, извършени през последния месец с участието на HEMS. при тежко пътнотранспортно произшествие на труднодостъпен участък от първокласния път I-7 между селата Мокрен и Градец, както и при катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Вторият етап от съвместното учение е планиран за края на тази седмица.