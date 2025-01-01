Нина Добрев е „съкрушена“ след раздялата си с бившия професионален сноубордист и скейтбордист Шон Уайт.
„Нина е съкрушена. Те най-накрая бяха започнали да планират сватбата и нещата бяха в ход“, сподели източник пред Us Weekly.
Източникът отбеляза, че раздялата на двойката е „все още много прясна“, но звездата от „Дневниците на вампира“ получава „подкрепата на най-близките си приятелки, които я посещават“.
На 11 септември за първи път бе съобщено, че двамата са прекратили годежа си.
Shaun White and Nina Dobrev have called off their engagement and split after five years together, People reports. pic.twitter.com/uWtYuH2TQA— Pop Crave (@PopCrave) September 11, 2025
След раздялата, видео в TikTok, споделено от Добрев, предизвика учудване сред феновете, които предположиха, че клипът намеква за връзката ѝ с Уайт.
„Какъв е твоят съвет за жените, които се опитват да оправят мъжете си? Слушай, Боб Строителят, той има още 10 жени, които се опитват да го оправят, и всички вие приличате на строителна бригада“, казва актрисата във видеото.
🗞️Nina Dobrev for ENews talking about how they were building their new house a month earlier.— Daily Nina Dobrev (@iamdobrevnews) September 12, 2025
“When you’re getting married and building a house in the same year.” - Nina Dobrev
As Nina said, this is already a old chapter in his life. We have to look to the future now ❤️🩹 pic.twitter.com/QbFgoLN9LN
Уайт в момента е в китайската столица Пекин, където се подготвя за зимните спортни състезания, които е основал, наречени „Снежната лига“.
„За първи път в Пекин от Олимпиадата през 2022 г. Чувствам се малко носталгичен и развълнуван, че „Снежната лига“ се завръща през декември!“, написа Шон в Instagram на 15 септември.