Силата на захвата е показател, на който рядко обръщаме внимание, но все повече изследвания показват, че тя разкрива изключително много за цялостното ни здраве и процесите на стареене. От отвиването на капачки и носенето на покупки до задържането на равновесие при подхлъзване – захватът участва в десетки ежедневни движения, които зависят от добре функциониращи мускули, нерви и стави.

„Силата на захвата е един от най-недооценените показатели за дългосрочно здраве“, казва Пийт Роледър, кинезиолог от Държавния университет на Канзас. Според учените тя е свързана не само с физическата сила, но и с риска от хронични заболявания, инвалидизация и преждевременна смърт – понякога по-надеждно от традиционни измерители като кръвното налягане или индекса на телесната маса.

Силата на захвата се измерва с динамометър и отразява качеството на мускулната тъкан, състоянието на нервната система и способността на тялото да координира движенията. Тя показва и дали мускулите са отслабнали или са били частично заменени от мастна тъкан – процес, известен като саркопения, който се ускорява с възрастта и липсата на физическа активност. Освен това захватът е тясно свързан с метаболитното и сърдечносъдовото здраве, тъй като мускулите зависят от добро кръвоснабдяване и ефективен енергиен обмен.

Големи международни проучвания потвърждават, че по-слабият захват е свързан с по-висок риск от смърт по всички причини. В мащабното изследване PURE, включващо над 140 000 души от 17 държави, силата на захватът се оказва по-добър предиктор за сърдечносъдови събития и смъртност от систоличното кръвно налягане. Други изследвания показват връзка между по-слабия захват и ускореното биологично стареене, измерено чрез промени на клетъчно ниво.

Освен върху продължителността на живота, силата на захвата влияе пряко и върху неговото качество. Хората с по-слаб захват по-често ходят по-бавно, изпитват трудности при изкачване на стълби и имат по-висок риск от падания, фрактури и хоспитализация. Данни сочат и връзка между захвата и здравето на мозъка – по-силният захват е асоцииран с по-нисък риск от депресия, тревожност и когнитивен спад.

След средна възраст мускулната сила обикновено намалява с около 1% годишно, като процесът се ускорява от заседналия начин на живот, хроничното възпаление и хормоналните промени. Специалистите подчертават обаче, че този спад не е неизбежен. Редовните упражнения за сила, включително повдигане, дърпане и носене на тежести, както и по-прости дейности като носене на покупки или работа в двора, могат значително да подобрят силата на захвата.

Храненето също играе ключова роля. Достатъчният прием на протеини подпомага възстановяването и поддържането на мускулната маса, а в комбинация със силови тренировки допринася за запазване на функционалната сила с напредването на възрастта. Според експертите именно тази комбинация – движение, сила и правилно хранене – прави захвата не просто показател, а ключ към по-здравословно и независимо остаряване.