Присъда „доживотен затвор“ получи млад мъж от Шумен по обвинителен акт на Окръжната прокуратура за убийство на млада жена, извършено по особено мъчителен начин

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Шумен състав на Окръжния съд постанови присъда „доживотен затвор“ за убийство на млада жена от града, извършено по мъчителен за жертвата начин.

32-годишният мъж бе признат за виновен. Съдът уважи гражданските искове на родителите на жертвата и определи те да получат от подсъдимия евровата равностойност на 300 000 лева. Делото премина при съкратено производство, като така част от действията, извършени по време на досъдебното производство, не бяха повтаряни.

Мъжът и младата жена се запознали в социална мрежа и започнали комуникация чрез съобщения през август 2024 година. В края на месеца връзката им станала интимна и двамата често се срещали.

В деня на убийството жената гостувала в дома на мъжа. Двамата обядвали и разговаряли. В определен момент мъжът започнал да я разпитва за евентуални нейни познанства с други мъже, като въпреки отрицателните ѝ отговори, той настоявал за признания.

Така разговорът им прераснал в спор. Внезапно 31-годишният тогава той се нахвърлил върху 28-годишната жертва и започнал да я души. Жената не успяла да окаже съпротива, нито успяла да извика за помощ. Целият разговор между двамата, както и последвалите действия на подсъдимия, били записани с диктофон в телефона му.