Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, заканил се с убийство на приятелката си в София, съобщиха от обвинението.

На 2 януари, обвиняемият се е заканил с убийство на жената, като ѝ казал: „Ще ти размажа черепа в стената, ще ти извадя душата и ще ти изтръгна гръкляна“.

Мъж удря и обижда майка си, друг преби приятелката си

Докато я заплашвал, той я притискал към стената. Мъжът е осъждан и е бил задържан за 72 часа.

Наложен му е постоянен арест. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.