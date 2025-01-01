Разследват случаи на домашно насилие, съобщиха от полицията.

На 28 ноември е пдоаден сигнал от 66-годишна жена, че в Стара Загора, синът ѝ - 42-годишен мъж я удрял и обиждал.

Мъж преби съпругата си след скандал

Мъжът е бил задържан. Отново на 28 ноември е подаден сигнал от 23-годишна жена, че в село Юлиево, мъжът с когото живее на семейни начала -23-годишен ѝ е нанесъл удари.

Той е бил е арестуван. На 29 ноември е подаден сигнал от 39-годишна жена, че в Стара Загора била подложена на системен физически и психически тормоз от сина си - 23-годишен мъж.