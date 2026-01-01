С всеки снеговалеж в София на преден план излиза въпросът кой носи отговорност за почистването и какви са последиците при неизпълнение.

Правилата са ясни, но явно не особено добре известни. Те са разписани в общинските наредби и се прилагат от Столичния инспекторат, който извършва проверки на място и налага глоби при неизпълнение.

Отговорността за почистването на тротоарите пред сградите е на собствениците или ползвателите на имотите – независимо дали става дума за жилищна сграда, магазин, офис или друг търговски обект. Те са длъжни да отстраняват снега и леда от прилежащите площи, както и да премахват опасни ледени висулки, рушаща се мазилка или други елементи, които застрашават преминаващите.

В сградите с режим на етажна собственост задължението се изпълнява чрез организация от страна на домоуправителя, който координира почистването от самите живущи.

За разлика от частните имоти, общината – чрез кметовете на райони – отговаря за почистването на обществените пространства. Това включва уличните платна, площади, паркове, подлези, спирки на градския транспорт и други общодостъпни зони.

Общинската администрация контролира и изпълнението на договорите с фирмите, ангажирани с дейност „Чистота“. Именно тези фирми почистват и общинските тротоари пред училища, детски градини, поликлиники и други обществени сгради.

На практика правилото е просто: пред частния имот отговаря собственикът или ползвателят, а в обществените зони – общината.

Неспазването на задълженията води до санкции. При установено нарушение Столичният инспекторат може да наложи глоба с фиш на място, която при по-леките случаи обикновено е в размер между 10 и 50 лева.

При по-сериозни нарушения или отказ за плащане на фиша се съставя акт за установяване на административно нарушение, като глобата в тези случаи може да достигне от 150 до 500 лева за физически лица.

Проверките се извършват по сигнали и по график, като инспекторите следят не само за състоянието на тротоарите, но и за опасни ледени образувания по фасадите.

Общинската наредба изисква снегът да бъде почистван своевременно, така че да не се възпрепятства движението на пешеходци и да не се създава риск от инциденти.

Пълният текст на задълженията и санкциите е публикуван на сайта на Столичната община и е достъпен за гражданите и търговските обекти, които носят отговорност за поддържането на прилежащите пространства през зимата.